PM apreende fuzil, submetralhadora, carregadores, munições e drogas

Policiais militares do 15º BPM apreenderam, nesta quarta-feira (27), no município de Itabuna, um fuzil, uma carabina, carregadores, munições e drogas. A ação fez parte da Operação Força Total, e aconteceu no bairro São Pedro.



Durante o reforço de patrulhamento na região, as guarnições foram informadas através do disque denúncia que homens estariam armazenando armas e drogas em uma edificação abandonada. Ao perceber a chegada dos policiais, o suspeito fugiu.