PRADO

PM é agredido a chutes e pauladas por quatro suspeitos em festa no sul da Bahia

Um policial militar foi agredido durante uma festa, na cidade de Prado, no sul do estado. Dois suspeitos já foram identificados e presos. O caso foi registrado na madrugada de domingo (13).

"De acordo com a ocorrência, durante uma festa no local, populares relataram que um capitão da Polícia Militar foi agredido por cinco pessoas, sendo que uma delas utilizou um pedaço de madeira para atacar a vítima. Após buscas na região, a Polícia Militar encontrou dois suspeitos que confessaram o crime e foram presos. O policial foi encaminhado ao Hospital Municipal de Itamaraju", disse a PC em nota.

De acordo com informações da TV Bahia, a vítima é capitão da PM e está na corporação desde 2008, lotado na 43ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Itamaraju. Ele estava na festa acompanhado da namorada e da cunhada quando se envolveu em um confusão com um homem. Quando estava saindo do local, Francisco Vasconcelos foi agredido por um grupo de amigos deste rapaz, com que teve a discussão, com chutes e pauladas.