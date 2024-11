VIOLÊNCIA

PM é preso suspeito de matar entregador durante briga de trânsito em Camaçari

Crime aconteceu no último domingo

O PM suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso em uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar. Com ele foram apreendidos um revólver, uma pistola, um celular e um carro.

Paulo Roberto foi morto dentro do carro que dirigia com um tiro na nuca depois de uma briga de trânsito na Rua da Liberdade, em Camaçari.

Em nota, a Polícia Militar informou que agiu para cumprir um mandado de prisão expedido pela Justiça e que reitera seu compromisso com a transparência e respeito aos princípios legais, incluindo aí o devido processo, com ampla defesa e contraditório.

"A instituição reafirma que todas as condutas são rigorosamente investigadas, e, caso haja comprovação de infrações, as medidas cabíveis são adotadas de acordo com os parâmetros legais", acrescenta.

A investigação do crime é conduzida pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari). O PM preso deve ficar detido no Batalhão de Choque, em Lauro de Freitas.

Paulo Roberto foi assassinado dentro do carro, na Rua da Liberdade. Ele dirigia o veículo da família no dia do crime, embora trabalhasse como entregador com uma moto no dia a dia.