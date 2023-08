PM entra em confronto e homem é morto em Castelo Branco

Mais um homem foi morto pela polícia em Salvador. Segundo a Polícia Militar, houve um confronto no bairro de Castelo Branco, na tarde dessa quinta-feira (3).



Segundo a PM, equipes da 47ª CIPM receberam a solicitação de uma equipe da 31ª CIPM para contribuir na localização de uma motocicleta roubada no bairro. A moto teria sido avistada pela região do Pela Porco, área da 47ª CIPM.



Policiais do Peto da 47ªCIPM em comboio com equipes da 31ªCIPM foram averiguar a situação. Segundo a polícia, ao chegarem à rua Josaphat Marinho, eles se depararam com um grupo armado com cerca de 15 integrantes, os quais abriram fogo contra as guarnições. Os policiais se abrigaram e reagiram.