SALVADOR

PM flagra homem tentando repassar R$ 1.200 em dinheiro falso no IAPI

Um homem foi detido pela Polícia Militar com R$ 1.200 em notas falsas no bairro do IAPI, em Salvador, neste sábado (16). Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o suspeito queria usar as notas no pagamento de uma lotérica na rua Conde de Porto Alegre.