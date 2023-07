PM libera reféns e prende suspeito após negociação em Tancredo Neves

Um homem foi preso em flagrante depois de invadir uma case e manter duas pessoas como reféns dentro do imóvel, no bairro de Tancredo Neves, na tarde desta terça-feira (18). Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Rondesp Central conduziram as negociações.



Segundo o comandante da Rondesp Central, major Carlos Eduardo Castro, o homem atirou na direção das equipes policiais, que faziam rondas na região, e depois fugiu para se esconder dentro da casa. A PM diz em nota que ele fazia parte de um "grupo armado" que reagiu atirando ao notar a presença dos policiais.