SEGURANÇA

PM reforça policiamento em Salvador e outros pontos da Bahia com Operação Réveillon

O Festival da Virada, que acontece na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, contará com 3.254 policiais militares

Carol Neves

Publicado em 27 de dezembro de 2024 às 16:26

O policiamento está reforçado em toda Bahia com a Operação Réveillon, que busca garantir segurança a baianos e turistas durante as festas de final do ano.

Segundo a Polícia Militar, ações ostensivas serão intensificadas nos principais pontos turísticos, nos grandes eventos e locais de queima de fogo. Regiões com maior concentração de pessoas e rodovias estaduais também receberão atenção especial no período.

Em Salvador, haverá reforço operacional nos eventos de Réveillon em Piatã, Barra e na Boca do Rio. Também receberão atenção a mais as estações de transbordo, rodoviária, ferry boat, aeroporto e a parte externa das estações de metrô.

O Festival da Virada, que acontece na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, contará com 3.254 policiais militares atuando em todos os dias de festa, de 27 a 31 de dezembro.

O efetivo estará distribuído em patrulhas com o suporte de 13 Postos Elevados de Observação (PEO) e dois portais de abordagens nos acessos ao evento, com detectores de metais e câmeras de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Já o entorno da festa contará com mais viaturas em rondas, cavalos e drones para o monitoramento aéreo do policiamento e do público presente.

Ainda em Salvador, o policiamento será reforçado no "Pôr do Som", evento que acontece tradicionalmente no Farol da Barra no primeiro dia do ano.

Rodovias estaduais

Neste fim de ano, as abordagens preventivas e ações de fiscalização de alcoolemia e de documentação serão intensificadas nas rodovias estaduais baianas. O trabalho será conduzido pelo Comando Especializado de Policiamento Rodoviário (CEPRv), que envolve o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e as Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário (CIPRv) de Itabuna, Brumado e Barreiras. Os policiais também fiscalização o respeito às leis de trânsito em geral. Radares vão ajudar no trabalho em relação à velocidade máxima permitida nas vias.