PM resgata 300 aves silvestres que iam ser vendidas em Camaçari

Cerca de 300 aves silvestres que estavam prester a comercializadas, no centro do município de Camaçari, foram resgatadas pela Políica Militar. O resgate aconteceu na manhã deste domingo (19) por equipes da Companhia de Polícia e Proteção Ambiental (Coppa), com o apoio do 12º BPM.



Segundo a PM, os policiais foram acionados através do Cicom e, ao chegarem ao local indicado, encontraram os animais presos em gaiolas. Nenhum suspeito foi localizado.