DIAS D'ÁVILA

PM suspeito de matar homem e duas mulheres em orgia é preso após se apresentar em delegacia

Soldado está custodiado em batalhão na cidade de Lauro de Freitas

O triplo homicídio aconteceu na madrugada da última sexta-feira (7), dentro de uma casa em Dias D'Ávila. A polícia investiga a participação do PM em uma orgia antes do crime.>

Segundo um policial militar, o soldado teria se irritado durante uma brincadeira indevida e ameaçou o homem que acompanhava as duas mulheres mortas. "Ele fez uma brincadeira indevida, e o policial não gostou e disse que iria voltar", disse um policial.>

O suspeito voltou minutos depois em uma motocicleta, armado e atirou contra o trio que continuou no imóvel. "As mulheres morreram como queima-de-arquivo", disse a fonte, sem revelar a identidade.>

As vítimas foram identificadas como Henrique Santos, Giovanna Vitória Vilela de Melo, 18 anos, e Jailma Barbosa da Silva, 27. Ainda segundo o policial, os dois homens se conheceram no mesmo dia.>

Henrique, que seria funcionário do banco Bradesco, e as duas mulheres morreram no local.>