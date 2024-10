ASFIXIA

PMs salvam vida de bebê engasgado com leite materno em Camaçari

Saiba como fazer

Entre as medidas aplicadas em casos de emergência, os especialistas destacam a manobra de Heimlich, uma forma de ajudar o bebê a se desengasgar. “Se o bebê for menor de um ano, recomenda-se virá-lo de bruços apoiado no antebraço do adulto, com a cabeça levemente para baixo e realizar 5 ‘tapas’ firmes entre os ombros. A outra mão do adulto deve estar abrindo a boca do bebê. Em caso de manter a obstrução, vira-se o bebê de barriga para cima, e com dois dedos pressione o tórax entre os mamilos. Se houver tosse ou choro, é sinal de que houve a desobstrução”, ensina a médica e professora da Unic Beira Rio, Karinna Faro.