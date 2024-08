INVESTIGAÇÃO

PMs são alvo de operação por execução de jovem no sul da Bahia

Os PMs são investigados por participação na morte do jovem Hebert Oliveira dos Santos, ocorrida em 9 de janeiro de 2023, em Itabuna. As circunstâncias da morte indicam que o modo de ação foi de uma execução sumária, quando o acusado do crime é morto sem o benefício de um julgamento. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Vara do Júri de Itabuna.