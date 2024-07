LIBERDADE PROVISÓRIA

Vereador preso após desacatar PMs no interior da Bahia é solto pela Justiça

Soltura foi concedida na terça-feira (30), sem pagamento de fiança

Publicado em 31 de julho de 2024 às 10:49

Vereador Antônio Marques Ferreira da Silva (PCdoB) Crédito: Câmara Municipal de Teixeira de Freitas

A Justiça concedeu liberdade provisória para o vereador Antônio Marques Ferreira da Silva (PCdoB), preso após desacatar policiais militares em uma abordagem em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. A soltura foi determinada na terça-feira (30), sem necessidade de recolhimento da fiança.

A decisão ressalta que o acusado encontra-se à disposição da justiça e não possui antecedentes criminais, além de profissão definida e domicílio fixo. O político vai responder por porte ilegal de armas, uma vez que, durante a abordagem policial, foram encontrados uma arma e munições.

Segundo a Polícia Civil, o vereador estava com o som de carro muito alto na madrugada de sábado (27), no bairro Nova América. Os policiais solicitaram ao político que desligasse o som, mas ele recusou. "Ao ser revistado pelos PMs, ele desacatou os militares com palavras de baixo calão e reagiu tentando sacar a arma que estava na cintura", diz nota da polícia.

Também foi encontrado com ele carregadores com 16 e 17 munições, cinco papelotes de cocaína e R$ 200. O vereador foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, perturbação do sossego alheio e consumo pessoal de drogas.