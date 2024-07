'MATADOR'

Traficante que ostentava armas nas redes sociais é preso em Cajazeiras XI

Um homem suspeito de integrar uma facção com atuação na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, foi preso nesta terça-feira (30), no bairro de Cajazeiras XI, em Salvador. Ele é apontado como "matador" do bando e exibia armas nas redes sociais.