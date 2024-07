TEIXEIRA DE FREITAS

Vereador é preso com pistola e munições na Bahia

Antônio Marques Ferreira da Silva (PCdoB) foi preso após desacatar policiais no bairro Nova América

Vereador Antônio Marques Ferreira da Silva (PCdoB) Crédito: Câmara Municipal de Teixeira de Freitas

O vereador Antônio Marques Ferreira da Silva (PCdoB), de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, foi preso durante uma abordagem policial na madrugada deste sábado (27), no bairro Nova América.

De acordo com a Polícia Civil, o vereador estava com o som de carro muito alto. Os policiais solicitaram ao político que desligasse o som, mas ele recusou. "Ao ser revistado pelos PMs, ele desacatou os militares com palavras de baixo calão e reagiu tentando sacar a arma que estava na cintura", diz nota da polícia.

Também foi encontrado com ele carregadores com 16 e 17 munições, cinco papelotes de cocaína e R$ 200. O vereador foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, perturbação do sossego alheio e consumo pessoal de drogas. Antônio já foi submetido aos exames de lesões de praxe e está à disposição da Justiça.