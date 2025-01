OPERAÇÃO INDIGNOS

PMs são presos por envolvimento em crimes de extorsão, sequestro e morte na Bahia

Ao todo, sete pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (9)

Sete suspeitos de integrarem uma organização criminosa envolvida em extorsão mediante sequestro e morte foram presos na manhã desta quinta-feira (9) na Bahia. Dois dos investigados são policiais militares . As ações, que fazem parte da Operação Indignos , deflagrada pela Polícia Civil, estão sendo realizadas nas cidades de Candeias, Lauro de Freitas, Dias D’Ávila e Camaçari, além de 10 bairros de Salvador.

As investigações, iniciadas pela Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), revelaram o modus operandi do grupo. A extorsão com morte servia para encobrir outras atividades ilícitas, como tráfico de drogas e lavagem de capitais - ainda não há detalhes de como era feito. O esquema criminoso movimentou cerca de R$ 150 milhões ao longo de três anos.