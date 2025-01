TRÁFICO

Polícia apreende mais de mil porções de drogas na RMS

Material foi encontrado em Lauro de Freitas e São Sebastião do Passé

A apreensão mais recente ocorreu nesta sexta-feira (10). Policiais militares da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) apreenderam arma e drogas, no distrito de Nazaré do Jacuípe, na cidade de São Sebastião do Passé.

Na tarde de terça-feira (7), no bairro Caji, em Lauro de Freitas, um homem foi preso com maconha, cocaína e crack. "Durante patrulhamento na região, as guarnições foram acionadas para averiguar denúncia de tráfico de drogas e ostentação de armas na localidade conhecida como Mangueira, bairro Caji, em Lauro de Freitas. No local, os policias avistaram um grupo de indivíduos que, ao perceber a aproximação policial, fugiu, sendo um deles logo alcançado. Com ele, foi encontrado uma mochila contendo 241 pedras de crack, 181 porções de cocaína, 104 porções de maconha, dois aparelhos telefônicos e dinheiro em espécie", informou a PM, em nota.