CAMAÇARI

Polícia bloqueia mais de R$ 600 mil de organização suspeita de tráfico e homicídios

A ação é desdobramento da Operação Rivais, que busca combater a violência associada ao tráfico de drogas em Camaçari

A investigação financeira da organização criminosa teve origem no inquérito que apura o homicídio de Ronaldo Correia Lima, ocorrido em dezembro de 2024, no bairro do Phoc III.

Na primeira fase da operação, ocorrida em janeiro deste ano, foram presos dois envolvidos no crime. A partir das prisões e com a coleta de depoimentos, verificou-se que um dos suspeitos era responsável pela parte financeira do grupo. Ele usava o CPF do irmão com deficiência intelectual para fazer as movimentações financeiras, somando um total de 33 contas bancárias.>