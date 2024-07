CAJI

Polícia Civil apreende seis fuzis, submetralhadora e 10 kg de pasta-base de cocaína em Lauro de Freitas

Uma investigação da Polícia Civil da Bahia resultou na apreensão de seis fuzis, uma submetralhadora e mais de mil munições em um 'bunker' no Caji, em Lauro de Freitas, utilizado por traficantes para guardar armas e drogas. A ação ocorreu entre a noite de quinta-feira (11) e a madrugada de sexta-feira (12) e foi realizada por equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

Além das armas e munições, foram localizados no bunker, que ficava em área de mata, cerca de 10 kg de pasta-base de cocaína e dois coletes balísticos. A apreensão é consequência das investigações sobre a atuação de Ednei Alves Silva dos Santos, que morreu em confronto com a polícia em junho deste ano, no bairro de Castelo Branco. Na ocasião, foram apreendidos uma submetralhadora, um revólver, 85 kg de maconha e 15 kg de cocaína.