SEGURANÇA

Polícia Civil fará Reda para sociólogos, urbanistas e estatísticos na Bahia

Profissionais vão ajudar delegados e investigadores com o estudo da mancha criminal

Um novo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) com 19 vagas será publicado pelo Governo do Estado nesta semana. A seleção será para a contratação de arquitetos, urbanistas, sociólogos, estatísticos e outras áreas específicas para atuar no estudo da mancha criminal na Bahia. A novidade foi divulgada nesta segunda-feira (22), durante um evento Centro de Operações e Inteligência (COI), da Secretaria da Segurança Pública (SSP).