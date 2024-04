AMEAÇAVA A MULHER

Polícia Civil prende homem por descumprir medida protetiva em Araci

Um homem foi preso pelo descumprimento de medida protetiva, na manhã desta quarta-feira (10), na Rua José Pinheiro, em Araci. Além do mandado, investigadores da Delegacia Territorial de Araci autuaram o homem em flagrante por adulteração de sinal identificador de um veículo.

A vítima, ex-companheira do acusado, solicitou a medida protetiva em 2019 depois de ser ameaçada pelo homem. Durante o cumprimento do mandado, os policiais verificaram a placa de uma motocicleta que estava com o suspeito e foi constatado que o sinal identificar pertencia a outro modelo de veículo.