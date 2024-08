FALSA OCORRÊNCIA

Polícia deflagra operação contra suspeitos de realizar golpes em locadoras de veículos

Caso que desencadeou ação foi registrado em Salvador no mês de fevereiro

A Polícia Federal, em parceria com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), deflagrou a Operação Falsa Ocorrência, que mira suspeitos de realizar golpes em locadoras de veículos, na manhã desta terça-feira (20), em Salvador. A ação ocorreu para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em endereços ligados a dois investigados nesta fase da operação. Os dois foram presos pelos policiais.

A operação surgiu após os indivíduos alugarem um veículo em uma locadora de Salvador. Após saírem do local, os suspeitos retiraram o rastreador e trocaram a placa do carro. Depois, os dois registraram uma ocorrência falsa de roubo na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículo para ocultar o crime e tomar posse do carro.