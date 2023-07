Polícia encontra duas granadas após confronto na Engomadeira

A Polícia Militar encontrou duas granadas após um confronto no bairro da Engomadeira, na madrugada desta segunda-feira (3). O caso aconteceu no final de linha do bairro.



Segundo informações da Polícia Militar, policiais militares da 23ª CIPM realizavam rondas quando se depararam com um grupo de homens armados que começaram a atirar. Outras guarnições chegaram em apoio e os suspeitos fugiram.



Os policiais fizeram uma varredura no local onde os criminosos estavam e encontraram duas granadas. Os PMs acionaram o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) acionado para o desarme dos artefatos. O policiamento foi intensificado na localidade.