SUL DA BAHIA

Polícia encontra mala com cocaína durante fiscalização de trânsito em Eunápolis

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 4,02 kg de cocaína durante uma fiscalização de trânsito no quilômetro 720 da BR-101, no município de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. A droga foi localizada na última sexta-feira (14), por volta das 20h.

Os policiais notaram uma mala verde no banco traseiro do veículo e, ao questionarem o motorista, este afirmou que a mala continha apenas roupas pessoais. No entanto, durante a inspeção, verificaram que a mala, trancada com um cadeado, continha algo sólido em seu interior.