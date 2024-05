Polícia Federal erradica plantios de maconha no norte da Bahia

Entre os dias 02 e 14 de maio, a Polícia Federal deflagou a Operação Terra Livre III, no norte da Bahia, com o objetivo de reduzir a produção e oferta de maconha na região. A operação contou com o apoio da PRF, GRAER, CIPE-CAATINGA, CIPE-SEMI ÁRIDO, 54º CIPM e 9º BBM.