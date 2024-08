ESTELIONATO

Polícia Federal investiga organização especializada em fraudes de saques do FGTS na Bahia

Estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão preventiva em Salvador e Feira de Santana

Da Redação

Publicado em 15 de agosto de 2024 às 09:25

null Crédito: Divulgação

Uma organização criminosa especializada em fraudes em saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) deflagada nesta quinta-feira (15).

Os agentes da PF, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco-BA), cumprem seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Feira de Santana, Salvador, Santo Amaro e, também, em São Paulo. Além disso, a ação, intitulada Operação My Friends, também cumpre cinco mandados de prisão preventiva em Salvador e Feira de Santana, todos expedidos pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador.

A investigação começou com a prisão em flagrante de duas mulheres no dia 19 de julho do ano passado, quando tentavam cometer uma fraude para subtrair saldo de conta vinculada ao FGTS pertencente a um terceiro, em uma agência da Caixa Econômica Federal, em Coração de Maria, a 111 km de Salvador.

Com a análise do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos com as duas mulheres, a polícia identificou a atuação de uma organização criminosa interestadual especializada em fraudes bancárias, e que mantinham diálogos em um aplicativo de conversas através do grupo intitulado “My Friends”.

A fraude consistia em falsificação de documentos para possibilitar a abertura de conta bancária em nome de terceiros, possuidores de grandes quantias em conta vinculada ao FGTS.