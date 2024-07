CARTÃO VIRTUAL

Polícia indicia 14 pessoas por aplicação de golpes na Bahia; prejuízo é de quase R$ 60 mil

Após conclusão do inquérito, as equipes da 1ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista apuraram que, entre os dias 13 e 22 de junho deste ano, foram adquiridos de maneira fraudulenta 11 celulares, sem a concordância dos proprietários das contas bancárias debitadas. As fraudes foram identificadas nos documentos correspondentes aos termos de adesão de pessoa física para planos de serviço pós-pago em uma loja de telefonia.

De acordo com a apuração do caso, algumas das compras eram realizadas através de links enviados pelo vendedor, no qual eram cadastrados os dados do cartão. Como o verdadeiro titular do cartão não era o comprador, quando havia a contestação da compra, a operadora do cartão fazia a suspensão do pagamento, gerando o prejuízo para a vítima.