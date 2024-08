DENÚNCIA

Polícia investiga falso procurador após tentativa de golpe com nome do MPT

Suposto golpista chegou a produzir um ofício com timbre do MPT

Da Redação

Publicado em 2 de agosto de 2024 às 21:53

MPT Crédito: Divulgação/MPT-BA

A Polícia Civil da Bahia abriu investigação para apurar o caso de um falso procurador aplicando golpes com o nome do Ministério Público do Trabalho (MPT). A informação foi a público nesta quarta-feira (31), pelo próprio ministério, em um alerta de fraude emitido pela instituição.

Segundo o MPT, o homem entrou em contato com um sindicato de trabalhadores, solicitando custeio de alimentação e transporte de funcionários. O suposto golpista se passava por procurador e chegou a produzir um ofício com o timbre do MPT para formalizar a solicitação.

O advogado da representação sindical entrou em contato direto com o MPT para checar as informações do pedido encaminhado à entidade, foi quando a tentativa de golpe foi descoberta. Todo o material foi reunido e encaminhado à Polícia Federal com solicitação de apuração do golpe. Não há registro de que alguém tenha repassado qualquer valor aos golpistas.

Outras tentativas semelhantes já haviam sido registradas envolvendo o nome da instituição. Os diretores de sindicatos contatados pelos golpistas foram orientados a prestar queixa na Polícia Civil local e apresentar ao MPT cópia dos boletins de ocorrência para serem também remetidos por ofício à Polícia Federal.

No alerta, o MPT destacou que não faz pedidos de pagamentos ou de repasses de valores para realização de operações e de forças-tarefas de combate ao trabalho escravo ou para quaisquer outras atividades funcionais da instituição. Também não emite boletos ou faz cobranças relativas à participação, junto ao órgão, de sindicatos como porta-vozes das categorias de trabalhadores.