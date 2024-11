BAR FAMOSO EM FEIRA

Polícia investiga incêndio no Kabanas e confirma que queimada em terreno vizinho causou destruição

Estabelecimento foi totalmente destruído por chamas

Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 09:53

Local passava por reforma Crédito: Reprodução

A Polícia Civil investiga o incêndio que atingiu o Kabanas Music Bar, um dos bares mais famosos de Feira de Santana, no último domingo (17). A corporação ainda confirmou que o estabelecimento foi atingido por fagulhas de uma grande queimada que começou em um terreno vizinho.

O teto do bar era feito de pente de piaçava e o fogo se propagou por todo o local. Imagens mostram o bar totalmente destruído pelas chamadas. O Kabanas estava fechado para reforma e não houve feridos.

Um dos sócios do bar, o empresário Antonio Dyggs, disse que não há previsão de quando o local estará pronto para reabrir. Na segunda-feira (18), ele gravou um vídeo mostrando a destruição do Kabanas e o que sobrou - apenas uma estrutura de vidro com o nome do estabelecimento.

"A segunda casa vai ser maior que a primeira. Hoje é o primeiro dia, não sei se vão ser 30, 60, 90 [dias para restaurar], mas hoje é o primeiro dessa volta por cima. A semana vai ser corrida", declarou nas redes sociais.

A 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana é responsável pela investigação. A guia de danos materiais foi expedida e a unidade territorial realiza ações para apurar todas as circunstâncias do caso.

'Foi tudo muito rápido', diz sócio

Antonio Dyggs já havia dito que o incêndio teve início em um terreno baldio, localizado em frente ao Kabanas. Segundo ele, essa não é a primeira vez que as chamas no terreno vizinho assusta os donos do bar.

"Já procuramos o dono do terreno para falar sobre isso outras vezes. Não sabemos se é alguém que entra e coloca fogo, e não cabe agora falar sobre isso. Por volta das 2 horas da tarde, a fumaça estava muito grande e pessoas do bar ao lado ligaram para o Corpo de Bombeiros", explicou durante uma live no Instagram.