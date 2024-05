Polícia investiga morte de homem em Vista Alegre

Na manhã desta terça-feira (21), um homem foi morto a tiros em via pública, na Rua da Baixinha, em Vista Alegre. Policiais militares da 18ª Companhia Independente da PM foram acionados para averiguar a situação e, ao chegarem no local, constataram o fato.

Uma equipe do Silc/DHPP realizou os primeiros levantamentos sobre a morte do homem, sem identificação formal. Guias de remoção e periciais foram expedidas. As circunstâncias, autoria e motivação do crime serão investigadas pela 3ª Delegacia de Homicídios.