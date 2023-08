Polícia Militar apreende 18 toneladas de carvão ilegal em Carinhanha

Policiais militares da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) de Lençóis apreenderam 18 toneladas de carvão vegetal ilegal na última sexta-feira (25), na zona rural de Carinhanha. No momento da apreensão, um homem foi preso em flagrante com o material em um caminhão.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), os militares receberam denúncias de que havia material ilícito sendo transportado. No caminhão, foram encontrados 450 sacos de carvão.