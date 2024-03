SEGURANÇA PÚBLICA

Polícia Militar prende dois homens por suspeita de tráfico em Itabuna

Dois homens foram presos em Itabuna, no Sudoeste baiano, suspeitos de tráfico de drogas, na última sexta-feira (15). De acordo com o Departamento de Comunicação Social da Polícia Militar, equipes do 15º Batalhão e da CIPT Rondesp Sul apreenderam maconha e cocaína com a dupla.