Polícia Penal apreende fuzil ao lado da Penitenciária Lemos Brito

Um fuzil de calibre 556 foi apreendido pela Polícia Penal, na última quarta-feira (20), em um matagal ao lado da Penitenciária Lemos Brito, na Mata Escura.



De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado (Seap), a arma foi localizada durante o reforço da ronda perimetral que está acontecendo em todas as unidades que fazem parte do Complexo da Mata Escura.



Na mata, além do fuzil, os policiais penais também encontraram munições, um facão, cinco aparelhos celulares e drogas.