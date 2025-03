SUDOESTE BAIANO

Polícia prende dois em desmanche e investiga se funcionário de Detran participa de esquema

Esquema criminoso clonava motocicletas furtadas e distribuía para cidades da região

Carol Neves

Publicado em 14 de março de 2025 às 10:01

Operação desativou desmanche Crédito: Reprodução

A Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Vitória da Conquista desmantelou um esquema criminoso especializado em furto e adulteração de motocicletas no Sudoeste da Bahia. Durante as operações, uma oficina usada para clonar veículos foi desativada, e dois suspeitos foram presos. A participação de um funcionário do Detran no esquema é investigada. >

O primeiro flagrante ocorreu na quinta-feira (13), quando policiais apreenderam uma moto com numerações de chassi e motor adulteradas na casa de um homem de 38 anos. No local, também foram encontrados uma mochila com uma pedra, três chaves e uma catraca, instrumentos utilizados nos furtos. >

Em seguida, as investigações levaram à descoberta de uma oficina clandestina em Itambé, na avenida Espírito Santo. O local funcionava como ponto de adulteração de motocicletas furtadas na região de Conquista. Um homem de 51 anos, suspeito de receptação e adulteração de veículos, foi preso no local. Durante a ação, os policiais apreenderam cinco motocicletas desmontadas, diversas peças de motos furtadas, ferramentas e um celular. >

De acordo com as investigações, a quadrilha transformava as motos roubadas em clones de veículos legalizados, utilizando técnicas de remarcação de chassi e motor. Os veículos adulterados eram distribuídos para cidades como Ibicuí, Macarani e Belo Campo.>

O delegado Odilson Pereira, titular da DRFR de Conquista, destacou que as investigações apuram a possível participação de um funcionário do Detran de Itapetinga. “Ele seria responsável por fornecer a documentação e o novo Renavan das motos clonadas”, afirmou. >