NAFTA

Polícia prende integrantes de grupo que roubava derivado de petróleo em alto-mar na Bahia

Uma operação da Polícia Civil desarticulou um esquema de subtração de Nafta, material derivado do petróleo, na madrugada desta terça-feira (27), na Região Metropolitana de Salvador. Segundo a polícia, o líder da organização criminosa, um intermediário das transações e um comprador do produto foram presos em flagrante na BR 523 enquanto transportavam 126 mil litros de Nafta em três caminhões-tanques.

As investigações apontaram que o desvio do material estava ocorrendo há cerca de um ano e meio. O esquema funcionava da seguinte forma: quando os navios carregados com o produto se aproximavam do Porto de Aratu, os integrantes da associação criminosa realizavam o pagamento de cerca de R$ 250 mil aos responsáveis pela embarcação e retiravam o material ainda em alto-mar, através de uma balsa clandestina.