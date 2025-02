TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Polícia prende suspeito de incendiar companheira no Barbalho

Crime ocorreu após uma discussão, e homem se apresentou na delegacia acompanhado de advogado

Um homem de 46 anos suspeito de atear fogo na companheira no bairro Barbalho teve a prisão temporária decretada após se apresentar nesta quinta-feira (13) na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/ Casa da Mulher Brasileira) acompanhado de um advogado. Ele passou pelos exames legais e está custodiado à disposição do Poder Judiciário.>

O crime ocorreu na madrugada do último sábado (8), na Rua Boulevard das Flores, quando, durante uma discussão, o suspeito jogou um líquido inflamável sobre a vítima, de 42 anos, e a incendiou dentro de casa.>

Ela conseguiu apagar as chamas e correr para a rua em busca de ajuda, sendo socorrida por um policial militar que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mulher recebeu alta do Hospital Geral do Estado (HGE) após tratamento das queimaduras de até terceiro grau.>