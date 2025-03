CRIME EM FEVEREIRO

Polícia prende suspeito de sequestrar filha de ex-vereador em Lauro de Freitas

Vítima estava no estacionamento de um shopping quando foi rendida dentro do carro e obrigada a transferir dinheiro via Pix

Tharsila Prates

Publicado em 12 de março de 2025 às 17:54

Simulacro de pistola usado no crime Crédito: Divulgação/ Ascom PC

Equipes da 23ª Delegacia (Lauro de Freitas) cumpriram um mandado de prisão preventiva de um homem acusado de roubo mediante sequestro contra a filha do ex-vereador Lexa Lopes. A prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (12), na Avenida Paralela, em Salvador. O suspeito estava em um veículo, acompanhado da companheira, quando foi abordado pelos policiais.>

O crime aconteceu no dia 25 de fevereiro, no estacionamento de um shopping center em Lauro de Freitas. Armado com simulacro de pistola, o autor rendeu a vítima dentro do carro e, sob grave ameaça, exigiu a transferência de R$ 944, via Pix, para a conta da companheira dele. Após investigações, a Polícia Civil identificou o suspeito e monitorou seus deslocamentos até localizá-lo e efetuar a prisão.>

Além da prisão, os policiais civis cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, localizada no bairro Caji, em Lauro de Freitas. No local, foram apreendidos cartões bancários, uma balança de precisão e o simulacro de pistola utilizado no crime.>

Natural de Cuiabá (MT), o homem já havia sido preso três vezes por tráfico de drogas. Atualmente, ele morava no bairro Itinga e alugava veículos para atuar como motorista e entregador por aplicativo.>