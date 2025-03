MICRO-ONDAS

Polícia recupera carga de micro-ondas avaliada em mais de meio milhão e prende 14 suspeitos

Roubo foi há 1 semana no município de Catu, na Região Metropolitana de Salvador

A Polícia Civil recuperou uma carga roubada de eletrodomésticos, avaliada em mais de R$ 648 mil, e prendeu 14 suspeitos de envolvimento no crime, no município de Catu, no domingo (30), uma semana após o fato. >

O caminhão e os produtos foram localizados no pátio de uma empresa de engenharia, em Feira de Santana, mesma cidade onde ocorreu o roubo, no domingo (23). A TV Subaé lembrou que, nesse dia, três homens armados invadiram uma transportadora e fizeram funcionários e motoristas reféns. Os suspeitos amarraram as vítimas e fugiram com os micro-ondas em um caminhão. Um dos funcionários chegou a ser levado pelos homens, mas foi libertado.>