Polícia recupera centenas de botijões de gás e baldes de tinta roubados na Bahia

Policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em Rodovias (Decarga) de Feira de Santana recuperaram, na sexta-feira (4), 1.144 botijões de gás e 300 baldes de tinta. O proprietário de uma loja de materiais de construção vai responder pelos crimes de receptação e formação de quadrilha.



Os botijões foram localizados em um galpão na cidade de Itapicuru, que faz divisa com o estado de Sergipe. De acordo com o titular da unidade especializada, delegado Gustavo Coutinho, o motorista do caminhão que transportava a carga foi sequestrado na madrugada de quinta-feira (3), quando parou num posto de combustíveis na BR – 116, próximo a cidade de Itatim.