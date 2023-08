Polícia reforça patrulhamento e ações de inteligência no Subúrbio Ferroviário

O Subúrbio Ferroviário de Salvador está com patrulhamento e ações de inteligência reforçadas nesta segunda-feira (21). Nesse domingo (20), três homens e um bebê com um mês de vida foram mortos a tiros na praia de Tubarão.



Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), equipes das polícias Militar e Civil atuam em conjunto para combater facções envolvidas com homicídios.



O trabalho das forças estaduais foi ampliado nos bairros de Paripe, Alto de Coutos e Periperi. Abordagens, incursões e levantamentos são algumas das ações desenvolvidas.