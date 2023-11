Polícia Técnica baiana identifica corpo de homem que passou quase 20 anos usando nome do irmão

Um caso de fraude documental foi descoberto pela Polícia Técnica de Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia, ao fazer a identificação de um corpo achado em Mucuri.



“Recebemos este corpo com uma identidade do Estado do Rio de Janeiro e, imediatamente, solicitamos do Instituto de Identificação Afrânio Peixoto/RJ o envio da ficha papiloscópica do indivíduo para compararmos com as digitais do corpo”, explica Elson Gonçalves Oliveira Jr, perito responsável pela identificação.