Polícia tem indicação de suspeito por matar dentista no Rio Vermelho

Suspeito de matar Lucas Maia de Oliveira, dentista encontrado morto no Rio Vermelho. Crédito: Reprodução

A Polícia Civil confirmou através de nota que já possui indicativo de autoria da morte de Lucas Maia de Oliveira. O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) e estão sendo analisadas as câmeras de segurança, oitivas e outras ações investigativas.



As imagens da câmera de segurança do condomínio, flagraram o momento em que um homem deixa o prédio puxando uma mala e usando um casaco do dentista – reconhecido por amigos e familiares –, na madrugada de sexta-feira (24). Segundo informações preliminares, ele ainda teria ficado 30 minutos no carro do dentista antes de deixar o condomínio. O carro foi localizado no domingo (26)

A Polícia Civil da Bahia (PC-BA) já está em posse dos vídeos filmados pelas câmeras de segurança do condomínio onde o dentista Lucas Maia de Oliveira vivia. Além dos registros divulgados, outras filmagens que só os policiais tiveram acesso também registraram o suspeito caminhando com os objetos roubados da vítima. As imagens estão sendo tratadas e analisadas para apurar novas evidências.

O homem flagrado pelas câmeras de segurança do condomínio é considerado o principal e único suspeito do crime, que é investigado como latrocínio. Laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica (DPT) devem esclarecer a causa da morte.