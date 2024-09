PRÊMIO

Policiais baianos vão receber R$ 50 milhões pela redução de 13% das mortes violentas

Os policiais militares, civis e peritos da Bahia vão receber R$ 50 milhões por conta da redução de mortes violentas na Bahia. Os valores fazem parte do Prêmio por Desempenho Policial (PDP) do Governo do Estado e 23.111 profissionais da Segurança serão beneficiados.

Os dados apontam redução de 13% dos crimes contra a vida no primeiro semestre, diz a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Em números absolutos, foram 2.202 casos no primeiro semestre deste ano, contra 2.534 ocorrências no mesmo período do ano passado.