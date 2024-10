SEGURANÇA

Policiais militares recuperam explosivo deixado em rua no bairro do Lobato

Um material explosivo foi recolhido por policiais militares na Rua Aterro do Joanes, no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, neste sábado (12). A PM não forneceu detalhes, mas testemunhas disseram que se trata de uma granada deixada para trás por bandidos que trocaram tiros na região durante a madrugada. A Rua Aterro do Joanes é a principal via do bairro, tem casas, estabelecimentos comerciais e escolas.