SEGURANÇA

Policiais ocupam ruas no Complexo do Nordeste de Amaralina durante operação

Eles tentam cumprir 12 mandados de prisão, além de mapear área e apreender drogas

Carol Neves

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 09:21

Policiamento nas ruas do Nordeste Crédito: Divulgação

Equipes das polícias Civil e Militar estão ocupando ruas no Complexo do Nordeste de Amaralina desde as primeiras horas desta sexta-feira (31), como parte de uma ação integrada entre as Forças de Segurança para cumprir 12 mandados de prisão na região. Cerca de 160 policiais civis participam da operação, divididos em 40 equipes.>

Os policiais estão divididos em grupos e cercando a localidade. Além dos mandados, flagrantes também estão sendo realizados, além de apreensões de drogas. O primeiro balanço aponta que pelo menos três pessoas já foram conduzidas para a 28ª Delegacia Territorial (Nordeste de Amaralina). Nesta manhã, criminosos em fuga durante uma ronda da Polícia Militar chegaram a invadir uma casa e fazer família refém. A PM negociou a libertação e prendeu suspeitos.>

O delegado Arthur Gallas, diretor do Depom, diz que a ação também tem como objetivo mapear a região por meio do serviço de inteligência. “Hoje nós já conseguimos tirar uma grande quantidade de drogas de circulação. Nosso trabalho vai continuar com as equipes no terreno para coibir o tráfico”, explicou.>

Segundo a polícia, as investigações que levaram ao início da operação hoje teve meses de monitoramento e análise de informações, com a identificação dos suspeitos.>