HOMICÍDIO

Policial acusado de matar jovem em posto de gasolina na Bahia é demitido da PM

Crime aconteceu em janeiro desse ano

Em nota, a PM afirma que trata com "extrema seriedade" ocorrências envolvendo membros da instituição. Todas as situações são "rigorosamente apuradas" e todas providências cabíveis são adotadas, seguindo a lei. "A instituição reafirma seu compromisso com a ética, a disciplina e a responsabilidade no exercício de suas atividades".