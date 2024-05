Policial aposentado é baleado e suspeitos do crime são presos em Simões Filho

Após as buscas, os suspeitos foram localizados pelos agentes da Cipe Polo. Com os criminosos, foi apreendido um revólver calibre 38 com numeração raspada. A dupla e a arma do crime foram apresentadas na delegacia que atende à região para adoção das medidas cabíveis.