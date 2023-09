Policial civil ferido durante operação em Valéria recebe alta

O policial civil Vockton Carvalho Freire recebeu alta na noite da quarta-feira (20). Em uma publicação nas redes sociais, o investigador aparece ao lado de amigos da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).



Vockton ficou ferido na última sexta-feira (15) durante uma operação policial no bairro de Valéria. Ele foi atingido por estilhados de granada e teve lesões no rosto, especialmente no olho esquerdo, e no braço.