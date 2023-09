Campanha pede ajuda para policial ferido durante operação em Valéria

Vockton Carvalho Freire. Crédito: Reproduçao

Uma campanha nas redes sociais pede ajuda para o policial civil Vockton Carvalho Freire, que segue em recuperação após ficar gravemente ferido em uma operação policial que aconteceu na região de Valéria, em Salvador, na última sexta.



"Policial que foi atingido e a família está precisando de apoio. Fui autorizado a postar. Quem puder, contribua", compartilhou o advogado Gamil Foppel. Outros amigos, conhecidos e familiares também compartilharam o card, que diz "Vock: Estamos juntos em sua recuperação. A força de um guerreiro não se encontra no ataque, mas sim em sua resistência". O Pix divulgado é 825131 045 87, em nome de Vockton Carvalho Freire.

Vocton foi atingido por estilhaços de granada, sofrendo lesões na face e no olho esquerdo. O policial foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE) no dia da operação. Lá, ele passou por cirurgias. Não há informações mais atualizadas sobre seu estado de saúde.

Segundo a Polícia Civil, o investigador ferido e sua família são acompanhados pelo Gabinete da Delegada-Geral e do Departamento de Gestão de Pessoas, Saúde e Valorização Profissional da Polícia Civil (DPSV).

Operação

Cerca de 100 policiais civis, militares e federais cumpririam os mandados judiciais, mas foram surpreendidos pela presença de integrantes de uma facção no bairro. Segundo testemunhas, havia cerca de 40 criminosos. O helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) foi acionado, e a PF chamou o 'caveirão' blindado.

Granadas foram lançadas sobre os policiais e até tiros de fuzil. Quatro homens suspeitos de participar da quadrilha foram mortos, mas apenas um teve a identificação divulgada. Uélisson Neves de Brito, conhecido como Cara Fina, era considerado tão perigoso que estava no Baralho do Crime, uma ferramenta da Secretaria da Segurança Pública (SSP) que reúne os bandidos mais procurados do estado. Ele tinha mandado de prisão em aberto e era investigado por tráfico de drogas e organização criminosa.

Além dos quatro suspeitos mortos, três agentes foram feridos na sexta (15). O policial federal Lucas Caribé Monteiro de Almeida, 42 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. A colega dele, Hosannah Carneiro, foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE) e recebeu alta médica no final da manhã dessa sexta. Já o policial civil Vockton Carvalho Freire precisou passar por uma cirurgia e corre o risco de perder a visão de um olho.

Suspeitos mortos

Subiu para nove mortos o número de suspeitos mortos em troca de tiros com forças de segurança em desdobramentos após a morte de um policial federal em uma operação das forças de segurança. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), na noite do domingo (17), mais dois suspeitos que faziam parte de um "bonde" que trocou tiros com a polícia em Valéria na sexta foram mortos. Com eles, foram apreendidos uma pistola e um revólver.

Segundo a SSP, equipes da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram até a Rua Novos Unidos, em Periperi, no Subúrbio, depois de denúncia de que um traficante de uma facção estava no local com comparsas. Eles foram localizados e trocaram tiros com os PMs. Um dos suspeitos foi baleado e morreu. No local, um revólver calibre 38 e munições foram apreendidos.

O outro suspeito foi morto na Palestina, onde trocou tiros com policiais da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil e do Comando de Operações Táticas (COT) da Polícia Federal. Uma pistola calibre 9mm, com carregador alongado e munições foram apreendidos com ele.