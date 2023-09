Helicópteros ajudam em busca por endereços usados por facção que matou PF em Valéria

A operação das Forças estaduais e federal que fazem uma varredura para descobrir endereços usados por integrantes de uma facção criminosa ganhou reforço. Aeronaves do Grupamento Aéreo (GRAER) da Polícia Militar e do Comando de Aviação Operacional (CAOP) da Polícia Federal dão apoio às equipes terrestres que realizam varreduras no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na manhã deste domingo (17).