Forças estaduais e federal buscam endereços usados por traficantes que mataram PF em Valéria

Uma operação envolvendo forças estaduais e federal de Segurança Pública será realizada neste domingo (17), com o objetivo de mapear os endereços usados por integrantes de facção que mataram um policial federal durante confronto no bairro de Valéria, na última sexta-feira (15).



Imóveis e áreas de mata fechada serão procurados por policiais civis, militares e federais na região do Subúrbio Ferroviário. Além disso, ações de inteligência estão sendo desenvolvidas diuturnamente por equipes da Secretaria da Segurança Pública, através da PM e PC, além da Polícia Federal.